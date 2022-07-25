МОЗ різними шляхами намагається дізнатися, як надається медична допомога українцям в окупації, сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на зустрічі з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.

РФ постійно порушує норми та конвенції міжнародного права, відмовляючи надати інформацію щодо стану надання медичної допомоги пораненим полоненим українцям та тим, хто знаходиться в окупації.

Тому МОЗ звертається до міжнародних організацій з проханням перевірити, як забезпечується право на медичну допомогу українських полонених та громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях,

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Також міністерство сподівається на сприяння в організації гуманітарних коридорів для доставки лікарських засобів.

– Як міністр охорони здоров’я і неодноразово звертався до різних міжнародних гуманітарних організацій із закликом втрутитися та допомогти нам в організації гуманітарних коридорів для забезпечення необхідними медикаментами наших громадян, які наразі перебувають на територіях, де Росія намагається встановити окупаційний режим, – зазначив міністр.

Життя та здоров’я громадян є пріоритетом для міністерства, тому важливо знати та розуміти, чи надається медична допомога нашим громадянам та полоненим бійцям в окупації.

Також очільник МОЗ підняв питання організації доставлення на території, де РФ намагається встановити окупаційний режим, лікарських засобів і препаратів для того, щоб лікарі могли надавати медичну допомогу, а населення мало доступ до необхідних препаратів. Наразі окупанти блокують будь-яку можливість уряду України передати лікарські засоби на ці території.

Крім того, обговорили співпрацю у питаннях з відновлення психічного здоров’я українців та у сфері реабілітації.