Весь медперсонал знает, что проезжая мимо больницы, их бывший пациент — майор ПВО — обязательно зайдет в гости, чтобы еще раз поблагодарить за сохраненную руку и замечательную теплую атмосферу, которая царит в этой городской больнице Днепра.

В это отделение, которое специализируется на травмах кисти, майора привезли окровавленного с множественными гематомами и ранением руки. Старшая медицинская сестра Татьяна Николаевна помнит, что пациент просил как можно быстрее ему помочь и отпустить к “своим ребятам”, чтобы поддерживать их.

Помощь раненому была оказана быстро, усилия медиков дали свои результаты — руку удалось спасти.

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Татьяна Николаевна работает в этом отделении 35 лет, пациентов, которых спасали здесь с начала полномасштабной войны, чуть ли не всех помнит поименно.

За полтора года сюда попадали военные с огнестрельными и минно-взрывными ранениями.

Кроме оказания профессиональной помощи воинам, медперсонал дарит каждому искренние чувства и тепло своих сердец, как собственным детям.

Каждый день в отделении проводятся десятки ургентных операционных вмешательств (синтез костей, травматические ампутации, микрохирургия сосудов), количество которых, к сожалению, не уменьшается.

Был случай, когда в отделение доставили военного в тяжелом состоянии после минно-взрывного ранения.

У мужчины были сломаны все пястные кости, рука нашпигована металлическими обломками.

Перед операцией военный волновался, удастся ли спасти конечность. Но Татьяна Николаевна успокоила и поддержала солдата теплыми словами. Убедила пациента, что именно это отделение пытается вылечить все тяжелые травмы и сохранить конечности.

После операции в перевязочной больной увидел целые пальцы и даже мог ими пошевелить. Он был счастлив и кричал на всю больницу: “Спасибо!”.

Впереди его еще ожидала реабилитация. Татьяна Николаевна знает, что она была успешной.

Здесь, в этой больнице Днепра, без преувеличения, помнят каждого пациента и готовы поддержать его даже после выписки. Просто добрым словом.

Источник и фото: Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради