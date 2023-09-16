Увесь медперсонал знає, що, проїжджаючи повз лікарню, їхній колишній пацієнт – майор ППО – обов’язково зайде в гості, щоб вкотре подякувати за збережену руку та чудову теплу атмосферу, яка панує у цій міській лікарні Дніпра.

У відділення, що має окремий напрямок та спеціалізується на травмах кисті, майора привезли закривавленого з множинними гематомами і пораненням руки.

Старша медична сестра Тетяна Миколаївна пам’ятає, що пацієнт просив якнайшвидше йому допомогти та відпустити до “своїх хлопців”, щоб підтримувати їх.

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Допомога пораненому була надана швидко, зусилля медиків дали свої результати – руку вдалося врятувати.

Тетяна Миколаївна працює в цьому відділенні 35 років, пацієнтів, котрих рятували тут з початку повномасштабної війни, мало не всіх пам’ятає поіменно.

За півтора року сюди потрапляли військові з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями.

Крім надання професійної допомоги воїнам, медперсонал дарує кожному щирі почуття та тепло своїх сердець, як власним дітям.

Кожного дня у відділені проводяться десятки ургентних операційних втручань (синтез кісток, травматичні ампутації, мікрохірургія судин), кількість яких, на жаль, не зменшується.

Був випадок, коли до відділення доставили військового у тяжкому стані після мінно-вибухового поранення.

У чоловіка були зламані всі пʼястні кістки, рука нашпигована металевими уламками.

Перед операцією військовий хвилювався, чи вдасться врятувати кінцівку. Але пані Тетяна заспокоїла та підтримала солдата теплими словами. Переконала пацієнта, що саме це відділення намагається вилікувати всі тяжкі травми та зберегти кінцівки.

Після операції в перев’язувальній хворий побачив цілі пальці та навіть міг ними поворухнути. Він був щасливий та кричав на всю лікарню: “Дякую!”.

Попереду його ще очікувала реабілітація. Тетяна Миколаївна знає, що вона була успішною.

Тут, у цій лікарні Дніпра, без перебільшення, пам’ятають кожного пацієнта і готові підтримати його навіть після виписки. Просто добрим словом.

Джерело і фото: Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради