Количество новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией снизилось на 19% на минувшей неделе по сравнению с предыдущей. Об этом сообщает ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

— Во всем мире в течение недели с 7 по 13 февраля 2022 года количество новых случаев Covid-19 уменьшилось на 19% по сравнению с количеством, зарегистрированным в течение предыдущей недели, тогда как количество новых смертей осталось таким же, — говорится в сообщении.

Согласно статистике ВОЗ, за неделю было зафиксировано более 16 млн новых случаев и чуть меньше 75 тыс. летальных исходов. По состоянию на 13 февраля 2022 года во всем мире было зарегистрировано более 409 млн подтвержденных случаев и более 5,8 млн смертей.

При этом Западно-Тихоокеанский регион показал увеличение на 19% количества новых случаев Covid-19. Остальные регионы продемонстрировали снижение, в частности, Европейский регион указал на спад заболеваемости на 16%.

Больше всего новых случаев зафиксировано в:

Российской Федерации (1 323 391 новый случай, рост на 23%),

Германии (1 322 071 новый случай; аналогично показателям предыдущей недели)

Соединенных Штатах Америки (1 237 530 новых случаев; снижение на 43

Бразилии (1 009 678 новых случаев; снижение на 19%)

Франции (979 228 новых случаев; снижение на 43%).

Наибольшее количество новых смертей зафиксировано в:

Соединенных Штатах Америки (17 225 новых смертей; аналогично показателям предыдущей недели)

Индии (6686 новых смертей, снижение на 15%)

Бразилии (6658 новых смертей; увеличение на 44%)

Российской Федерации (4834 новых смертей; аналогично показателям предыдущей недели)

Мексике (2530 новых смертей; увеличение на 7%).

В Украине зафиксировано уже 4,6 млн случаев Covid-19. За минувшие сутки зарегистрировано 31,5 тыс. новых случаев.

Источник: ВОЗ