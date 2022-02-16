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Майже на 20% менше нових випадків: пандемія Covid-19 у всьому світі стабільно йде на спад

16 Лютого 2022, 14:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Кількість нових випадків захворювань на коронавірусну інфекцію знизилася на 19% на минулому тижні в порівнянні з попереднім. Про це повідомляє ВООЗ у щотижневому епідеміологічному бюлетені.

– У всьому світі протягом тижня з 7 по 13 лютого 2022 року кількість нових випадків Covid-19 зменшилася на 19% порівняно з кількістю, зареєстрованою протягом попереднього тижня, тоді як кількість нових смертей залишилася такою ж, – йдеться в повідомленні.

Згідно зі статистикою ВООЗ, за тиждень було зафіксовано понад 16 млн нових випадків і трохи менше 75 тис. летальних випадків. Станом на 13 лютого 2022 року в усьому світі було зареєстровано понад 409 млн підтверджених випадків і понад 5,8 млн смертей.

При цьому Західно-Тихоокеанський регіон показав збільшення на 19% кількості нових випадків Covid-19. Решта регіонів продемонстрували зниження, зокрема, Європейський Регіон вказав на спад захворюваності на 16%.

Найбільше нових випадків зафіксовано в:

  • Російській Федерації (1 323 391 новий випадок, зростання на 23%)
  • Німеччині (1 322 071 новий випадок; аналогічно показникам попереднього тижня)
  • Сполучених Штатах Америки (1 237 530 нових випадків; зниження на 43
  • Бразилії (1 009 678 нових випадків; зниження на 19%)
  • Франції (979 228 нових випадків; зниження на 43%).
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Найбільша кількість нових смертей зафіксована в:

  • Сполучених Штатах Америки (17 225 нових смертей; аналогічно показникам попереднього тижня)
  • Індії (6686 нових смертей, зниження на 15%)
  • Бразилії (6658 нових смертей; збільшення на 44%)
  • Російській Федерації (4834 нових смертей; аналогічно показникам попереднього тижня)
  • Мексиці (2530 нових смертей; збільшення на 7%).

В Україні зафіксовано вже 4,6 млн випадків Covid-19. За минулу добу зареєстровано 31,5 тис. нових випадків.

Джерело: ВООЗ

Теги
ВООЗ , Коронавірус Covid-19 , статистика
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