Первый, исключительно цифровой 3D-печатный протез глаза был предоставлен пациенту одной из офтальмологических клиник Великобритании.

Глаз, напечатанный на 3D-принтере, является настоящим биомимиком. Это более реалистичный протез с более четким разрешением и реальной глубиной зрачка. В отличие от традиционных методов, он использует сканирование глаза вместо инвазивного слепка глазницы, что настолько болезненно, особенно для детей, что может потребоваться общий наркоз.

К тому же процесс изготовления глазного протеза намного быстрее. Традиционные акриловые протезы глаза раскрашиваются вручную и занимают около шести недель.

С помощью 3D-печати после сканирования протез можно напечатать в течение двух с половиной часов. Затем его отправляют окулисту для доработки, полировки и подгонки. Весь процесс занимает всего две-три недели.

Первым пациентом, которому поставили цифровой глаз, стал 40-летний инженер Стив Верз. Ему нужен был протез с 20 лет.

— Выходя из дома, я часто бросаю второй взгляд в зеркало, и мне не нравилось то, что я видел. Этот новый глаз выглядит фантастически, — признался мужчина.

Офтальмолог-консультант в офтальмологической больнице Мурфилдс, где был изготовлен глазной протез нового поколения, профессор Мандип Сагу признался, что его команда воодушевлена новыми возможностями протезирования.

Ученый выразил надежду, что предстоящее клиническое испытание предоставит убедительные доказательства ценности этой новой технологии и покажет, насколько она полезна для пациентов.

Источник: Moorfields