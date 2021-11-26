Перший, виключно цифровий 3D-друкований протез ока був наданий пацієнту однієї з офтальмологічних клінік Великої Британії.

Око, надруковане на 3D-принтері, є справжнім біоміміком. Це більш реалістичний протез з більш чітким дозволом і реальною глибиною зіниці. На відміну від традиційних методів, він використовує сканування ока замість інвазивного зліпка очниці, що настільки болісно, особливо для дітей, що може знадобитися загальний наркоз.

До того ж процес виготовлення очного протеза набагато швидше. Традиційні акрилові протези очей розфарбовуються вручну і займають близько шести тижнів.

За допомогою 3D-друку після сканування протез можна надрукувати протягом двох з половиною годин. Потім його відправляють до окуліста для доопрацювання, полірування і підгонки. Весь процес займає лише два-три тижні.

Першим пацієнтом, якому поставили цифрове око, став 40-річний інженер Стів Верз. Йому потрібен був протез з 20 років.

– Виходячи з дому, я часто кидаю другий погляд у дзеркало, і мені не подобалося те, що я бачив. Це нове око виглядає фантастично, – зізнався чоловік.

Офтальмолог-консультант в офтальмологічній лікарні Мурфілдс, де був виготовлений очний протез нового покоління, професор Мандіп Сагу зізнався, що його команда натхненна новими можливостями протезування.

Вчений висловив сподівання, що майбутнє клінічне випробування надасть переконливі докази цінності цієї нової технології і покаже, наскільки вона корисна для пацієнтів.

Джерело: Moorfields