Максимальные Covid-показатели: в Украине увеличивается количество госпитализаций и смертей

Украина по двум показателям относительно Covid-19 приближается к пиковым значениям. Сейчас уже прошли пиковые значения осени 2020 года.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга 13 октября.

По его словам, Украина приближается к историческим пиковым значениям по уровню смертности и госпитализации за всю пандемию.

— По состоянию на сейчас зафиксирован 471 умерший, исторически мы имели 481 умершего в сутки — это самый высокий показатель. Усредненное значение за сутки еще не доходит до пиковых весенних значений, но уже превзошло пиковое значение осенней волны прошлого года. И госпитализация, мы еще не достигли пика, но также приближаемся, — отметил Ганиченко.

По уровню заболеваемости больше всего поражен Юго-Восток, меньше всего — Центральный регион.

Также он добавил, что количество пациентов в Covid-больницах в Украине выросло на треть за неделю. За последнюю неделю выделено дополнительных 8 тыс. коек с кислородом.

В то же время мер Киева Виталий Кличко сообщил, что в стационарах столицы лечатся более 1,8 тыс. пациентов с коронавирусом. В тяжелом состоянии почти 1,3 тыс. 30 больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, а еще 155 пациентов — на неинвазивной искусственной вентиляции легких.

По его словам, Александровская клиническая больница ежедневно принимает более 50 новых пациентов. Всего в городе госпитализируют уже более 300 больных ежесуточно. По словам врачей, это связано с тем что вирус стал более агрессивным.

Также увеличилось количество Covid-больных среди детей. В Национальной академии наук утверждают, что нынешняя заболеваемость среди детей и молодежи в возрастных категориях 0-9 и 10-19 лет превысила максимальные значения за все время пандемии.

По состоянию на 13 октября в Украине зафиксировали 1 588 новых случаев Covid-19 именно среди детей.

Источник: Kyiv School of Economics