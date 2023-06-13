Во львовской детской больнице Святого Николая успешно пересадили почку 17-летнему юноше. Донором стала мама.
Назар родом из Житомирской области, с 7-летнего возраста болеет почечной недостаточностью.
Уже тогда врачи установили ребенку диагноз — врожденный порок мочевыделительной системы.
Сначала проблему удавалось контролировать с помощью медикаментов, однако, мальчик рос и болезнь начала прогрессировать.
Развился вторичный хронический пиелонефрит, далее разрушение мочевых путей, почечная недостаточность и, наконец, отказ почек.
Полтора года Назар жил на диализе. А потом началась большая война.
Назара эвакуировали в Израиль. Семья надеялась, что там парню пересадят почку от посмертного донора. Однако, на чужбине с трансплантацией не сложилось.
Мама Татьяна возвращается в Украину и обращается к львовским врачам. Здесь выясняется, что возможна семейная трансплантация, поскольку мамина почка идеально подходит Назару.
Операция по пересадке органа прошла успешно, почка парня заработала прямо на операционном столе.
А уже через неделю мама с сыном вернулись домой. Оба — здоровые.
Назар мечтает поступить в вуз и жить полноценной жизнью. А мама просто счастлива.
Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова