Во львовской детской больнице Святого Николая успешно пересадили почку 17-летнему юноше. Донором стала мама.

Назар родом из Житомирской области, с 7-летнего возраста болеет почечной недостаточностью.

Уже тогда врачи установили ребенку диагноз — врожденный порок мочевыделительной системы.

Сначала проблему удавалось контролировать с помощью медикаментов, однако, мальчик рос и болезнь начала прогрессировать.

Развился вторичный хронический пиелонефрит, далее разрушение мочевых путей, почечная недостаточность и, наконец, отказ почек.

Полтора года Назар жил на диализе. А потом началась большая война.

Назара эвакуировали в Израиль. Семья надеялась, что там парню пересадят почку от посмертного донора. Однако, на чужбине с трансплантацией не сложилось.

Мама Татьяна возвращается в Украину и обращается к львовским врачам. Здесь выясняется, что возможна семейная трансплантация, поскольку мамина почка идеально подходит Назару.

Операция по пересадке органа прошла успешно, почка парня заработала прямо на операционном столе.

А уже через неделю мама с сыном вернулись домой. Оба — здоровые.

Назар мечтает поступить в вуз и жить полноценной жизнью. А мама просто счастлива.

Источник и фото: Перше медичне об’єднання Львова