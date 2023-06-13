У львівській дитячій лікарні Святого Миколая успішно пересадили нирку 17-річному юнаку. Донором стала мама.

Назар родом із Житомирщини, з 7-річного віку хворіє на ниркову недостатність.

Вже тоді лікарі встановили дитині діагноз — вроджена вада сечовидільної системи.

Спочатку проблему вдавалося контролювати за допомогою медикаментів, проте, хлопчик ріс і хвороба почала прогресувати.

Розвинувся вторинний хронічний пієлонефрит, далі руйнація сечових шляхів, ниркова недостатність і, зрештою, відмова нирок.

Півтора року Назар жив на діалізі. А потім почалася велика війна.

Назара евакуювали до Ізраїлю. Родина сподівалася, що там хлопцеві пересадять нирку від посмертного донора. Однак, на чужині з трансплантацією не склалося.

Мама Тетяна повертається до України і звертається до львівських лікарів. Тут з’ясовується, що можлива родинна трансплантація, оскільки мамина нирка ідеально підходить Назару.

Операція з пересадки органа пройшла успішно, нирка хлопця запрацювала просто на операційному столі.

А вже за тиждень мама із сином повернулися додому. Обоє — здорові.

Назар мріє вступити до ВИШу і жити повноцінним життям. А мама просто щаслива.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова