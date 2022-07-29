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Маски снова будут обязательны: в Минздраве не исключают возврата карантинных Covid-ограничений

29 июля 2022, 16:44
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения не исключают возвращения в Украину карантинных ограничений, связанных с ростом случаев заболевания Covid-19.

Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов заявил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Александр Заика.

Он напомнил, что, в связи в введением военного положения, действие постановлений правительства Украины относительно коронавирусных ограничений было приостановлено.

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— Однако, глядя на эпидемиологическую ситуацию в стране, не исключаю возвращения обязательного масочного режима в общественных местах и заведениях питания, которые действовали в Украине до войны, — сообщил Александр Заика.

Медик подчеркнул насущную необходимость вакцинации против коронавируса. По его словам, получить прививку бесплатно можно в любом уголке Украины и для этого не нужно привязываться к месту регистрации.

Теги
Адаптивний карантин Вакцинация Карантин Коронавирус Covid-19
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