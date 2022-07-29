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Маски знову будуть обов’язкові: у МОЗ не виключають повернення карантинних Covid-обмежень

29 Липня 2022, 16:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я не виключають повернення в Україну карантинних обмежень, пов’язаних із зростанням випадків захворювання на Covid-19.

Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів заявив завідувач відділу стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ Олександр Заїка.

Він нагадав, що, у зв’язку в введенням воєнного стану, дія постанов уряду України щодо коронавірусних обмежень була припинена.

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– Однак, дивлячись на епідеміологічну ситуацію в країні, не виключаю повернення обов’язкового масочного режиму в громадських місцях і закладах харчування, які діяли в Україні до війни, – повідомив Олександр Заїка.

Медик підкреслив нагальну необхідність вакцинації проти коронавірусу. За його словами, отримати щеплення безкоштовно можна в будь-якому куточку України і для цього не потрібно прив’язуватися до місця реєстрації.

Теги
Адаптивний карантин Вакцинація Карантин Коронавірус Covid-19
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