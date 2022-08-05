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Мать и дочь после потери ног при обстреле Краматорска проходят первый этап протезирования в США

5 августа 2022, 11:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна, которые пострадали во время удара рашистов по железнодорожному вокзалу Краматорска, в настоящее время проходят реабилитацию в одной из клиник США.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

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В качестве иллюстрации своего поста Садовой разместил два снимка, на первом из которых мать и дочь запечатлены в период подготовки к протезированию в одной из больниц Первого медицинского объединения Львова.

На втором — несколько месяцев спустя во время прохождения первого этапа протезирования в клинике Калифорнии.

— Она была в аду и вернулась! Путин хочет остановить Украину, но не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее взорвали, но она несокрушимая, — цитирует мэр американского реабилитолога Питера Херша, работающего с украинскими пациентками.

Андрей Садовой сообщил, что американский медик заботится о своих украинских пациентках ежедневно.

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Также сообщается, что семья будет жить в США примерно год. Им уже помогли найти дом и купить страхование.

После завершения протезирования Степаненко вернутся в Украину.

— Надеются, что на тот момент войны уже не будет, — написал Андрей Садовой.

Он отметил, что и по возвращении женщине и девочке потребуются консультации врачей: этого требует сложный и длительный процесс протезирования.

Источник: Андрей Садовой

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