Наталія Степаненко та її 11-річна дочка Яна, які постраждали під час удару рашистів по залізничному вокзалу Краматорська, наразі проходять реабілітацію в одній з клінік США.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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В якості ілюстрації свого поста Садовий розмістив два знімки, на першому з яких мати і дочка відображені в період підготовки до протезування в одній з лікарень Першого медичного об’єднання Львова.

На другому – кілька місяців потому під час проходження першого етапу протезування в клініці Каліфорнії.

– Вона була в пеклі і повернулася! Путін хоче зупинити Україну, але не здатний зупинити 11-річну дівчинку. Погляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна, – цитує мер американського реабілітолога Пітера Херша, який працює з українськими пацієнтками.

Андрій Садовий повідомив, що американський медик опікується своїми українськими пацієнтками щодня.

Також повідомляється, що сім’я буде жити в США приблизно рік. Їм вже допомогли знайти будинок і купити страхування.

Після завершення протезування Степаненко повернуться в Україну.

– Сподіваються, що на той момент війни вже не буде, – написав Андрій Садовий.

Він зазначив, що і після повернення жінці і дівчинці будуть потрібні консультації лікарів: цього вимагає складний і тривалий процес протезування.

Джерело: Андрій Садовий