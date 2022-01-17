В Херсоне врачи осуществили две родственные трансплантации почек. Мать отдала органы своему сыну, а сестра пожертвовала почку брату.

Об этом сообщили в Херсонской областной клинической больнице. Операции провели 15 декабря. Их выполняли две трансплантационные бригады врачей из Киевской областной клинической больницы и Херсонской областной клинической больницы.

В первом случае мать отдала почки 27-летнему сыну, который живет в Херсоне. Последние 9 лет он находился на гемодиализе. А во втором случае родная сестра подарила почку брату, который живет в Херсонской области.

— Сейчас пациенты уже находятся в трансплантационном центре. Послеоперационный период проходит планово, — отметили в больнице.

Первую в 2022 году пересадку костного мозга сделали специалисты Национальной детской специализированной больницы Охматдет. Они спасли 2-летнюю Викторию благодаря донору из Польши. Подробнее о трансплантации — читайте на Фактах ICTV.

Источник: КНП Херсонская областная клиническая больница ХОР

Фото: КНП Херсонская областная клиническая больница ХОР