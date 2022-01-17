У Херсоні лікарі здійснили дві родинні трансплантації нирок. Матір віддала органи своєму сину, а сестра пожертвувала нирку брату.

Про це повідомили у Херсонській обласній клінічній лікарні. Операції провели 15 грудня. Їх виконували дві трансплантаційні бригади лікарів з Київської обласної клінічної лікарні та Херсонської обласної клінічної лікарні.

У першому випадку мати віддала нирки 27-річному сину, який живе у Херсоні. Останні 9 років він перебував на гемодіалізі. А у другому випадку рідна сестра подарувала нирку брату, який мешкає у Херсонській області.

– Наразі пацієнти вже перебувають у трансплантаційному центрі. Післяопераційний період проходить планово, – зазначили у лікарні.

Першу у 2022 році пересадку кісткового мозку зробили фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит. Вони врятували 2-річну Вікторію завдяки донору з Польщі. Детальніше про трансплантацію – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: КНП Херсонська обласна клінічна лікарня ХОР

Фото: КНП Херсонська обласна клінічна лікарня ХОР