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Имел проблемы с дыханием: 86-летний Папа Римский Франциск был госпитализирован с бронхитом

2 апреля 2023, 10:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Папа Римский Франциск
Источник: Pixabay

86-летний Папа Римский Франциск выписался из больницы и вернулся в Ватикан после лечения бронхита. По словам медиков, Папа хорошо отреагировал на лечение антибиотиками при затрудненном дыхании.

Понтифик был доставлен в римскую больницу Джемелли три дня назад с жалобами на проблемы с дыханием.

— Я не испугался, я все еще жив. Теперь мне нужно поспать четыре дня, — сказал он журналистам возле больницы перед отъездом.

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Папа также подтвердил, что он будет председательствовать на службе в Вербное воскресенье на площади Святого Петра и выступит со своим обычным еженедельным обращением к верующим.

Вербное воскресенье — важное событие в церковном календаре, которое открывает празднование Пасхальной недели.

Страстная неделя включает в себя плотный график ритуалов и церемоний, которые могут быть физически изнурительными, включая ночное шествие Страстной пятницы у Колизея в Риме.

Декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре сказал, что будет помогать Папе во время церемонии и выполнять обязанности у алтаря.

Аналогичная договоренность была введена в действие в прошлом году, когда Папа сидел в стороне во время некоторых пасхальных мероприятий из-за постоянной боли в коленях.

Источник
The Guardian
Теги
Ватикан лікування Папа Римський хвороба
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