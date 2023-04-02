Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Мав проблеми з диханням: 86-річний Папа Римський Франциск був госпіталізований із бронхітом

2 Квітня 2023, 10:01
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Папа Римский Франциск
Джерело: Pixabay

86-річний Папа Римський Франциск виписався з лікарні і повернутися до Ватикану після лікування бронхіту. За словами медиків, він добре відреагував на лікування антибіотиками при утрудненому диханні.

Понтифіка доставили в римську лікарню Джемеллі три дні тому зі скаргами на проблеми з диханням.

– Я не злякався, я все ще живий. Тепер мені потрібно поспати чотири дні, – сказав він журналістам біля лікарні перед від’їздом.

Читайте також:
бронхіальна астмаБронхіальна астма: чому виникає та як її лікувати

Зараз дивляться

Папа також підтвердив, що він головуватиме на службі у Вербну неділю на площі Святого Петра і виступить зі своїм звичайним щотижневим зверненням до вірян.

Вербна неділя – важлива подія в церковному календарі, яка відкриває святкування Великоднього тижня.

Страсний тиждень містить щільний графік ритуалів і церемоній, які можуть бути фізично виснажливими, включно з нічною ходою Страсної п’ятниці біля Колізею в Римі.

Декан колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре сказав, що допомагатиме Папі під час церемонії і виконуватиме обов’язки біля вівтаря.

Аналогічна домовленість була й минулого року, коли Папа сидів осторонь під час деяких великодніх заходів через постійний біль у колінах.

Джерело
The Guardian
Теги
Ватикан лікування Папа Римський хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь