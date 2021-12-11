Симптоми бронхіальної астми

За словами лікаря, розпізнати бронхіальну астму у дитини можна, якщо у неї є тривалий кашель. Він може з’являтися під час контакту з котом або собакою, частіше спостерігається під час сну. Інший симптом – утруднене дихання вночі або під час прогулянки.

Астма може проявлятися і частим гострими обструктивними бронхітами під час респіраторної інфекції. Симптоми астми у дітей більш неспецифічні, а у дорослих може виявлятися тільки тривала задишка.

Дорослі пацієнти можуть відчувати недостатність повітря і мати низьку сатурацію.

Частота та ступінь важкості симптомів можуть бути різними. Наприклад, інтервал між нападами може коливатися від однієї години до одного дня. Як правило, напади відбуваються під час фізичної активності або вночі.

Бронхіальною астмою можуть хворіти люди усіх вікових груп, але найчастіше це діти та молодь. Такі тенденції є однаковими як в Україні, так і в інших країнах світу.