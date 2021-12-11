У світі на бронхіальну астму хворіє понад 300 млн людей. Вона на п’ятому місці після серцевих захворювань, інсульту, онкології та діабету.
А через пандемію коронавірусу кількість хворих на бронхіальну астму невпинно зростає. Пацієнти з хронічними захворюваннями дихальних шляхів мають найвищий ризик тяжкого перебігу Covid-19.
Лікарка-пульмонолог, алерголог Ольга Логвинова розповіла Фактам ICTV про те, що таке бронхіальна астма, чому вона виникає та як її можна вилікувати.
Що таке бронхіальна астма
Бронхіальна астма – це хронічне захворювання бронхів, частою причиною астми вважається алергія, однак вона може бути неалергійної природи. Найчастіше проявляється періодичними нападами задишки та свистячими хрипами.
Причини виникнення
Астма вважається невиліковною хворобою. Однак можна контролювати її перебіг та прояв симптомів.
Найбільш поширені причини бронхіальної астми:
- алергени. Пацієнти, що страждають від алергічного риніту або атопічного дерматиту, мають в 3-5 разів вищий ризик захворіти на бронхіальну астму. І навпаки: бронхіальна астма може спровокувати алергію на певні подразники;
- спадкова схильність. Якщо хтось із ваших родичів хворів на астму, то ви автоматично належите до групи ризику;
- шкідливі умови праці: вплив хімічних подразників, особливо на робочому місці;
- низька вага при народженні та/або куріння матері під час вагітності;
- часті респіраторні захворювання;
- деякі медикаменти. Аспірин, група протизапальних і знеболювальних препаратів, ліки від тиску (бетаблокатори) також можуть стати причиною бронхіальної астми;
- ожиріння;
- низька фізична активність.
Також сприяти розвитку бронхіальної астми можуть домашні алергени (пил і пилові кліщі, пліснява), домашні тварини (шерсть, пір’я, слина тощо), таргани і засоби побутової хімії.
Несприятливі погодні умови (холодне повітря), сильне емоційне (страх або гнів) та фізичне навантаження можуть викликати посилення симптомів або розвиток ускладнень астми.
Симптоми бронхіальної астми
За словами лікаря, розпізнати бронхіальну астму у дитини можна, якщо у неї є тривалий кашель. Він може з’являтися під час контакту з котом або собакою, частіше спостерігається під час сну. Інший симптом – утруднене дихання вночі або під час прогулянки.
Астма може проявлятися і частим гострими обструктивними бронхітами під час респіраторної інфекції. Симптоми астми у дітей більш неспецифічні, а у дорослих може виявлятися тільки тривала задишка.
Дорослі пацієнти можуть відчувати недостатність повітря і мати низьку сатурацію.
Частота та ступінь важкості симптомів можуть бути різними. Наприклад, інтервал між нападами може коливатися від однієї години до одного дня. Як правило, напади відбуваються під час фізичної активності або вночі.
Бронхіальною астмою можуть хворіти люди усіх вікових груп, але найчастіше це діти та молодь. Такі тенденції є однаковими як в Україні, так і в інших країнах світу.
Діагностика
Лікар може діагностувати астму за способом життя пацієнта та симптомами.
– Зазвичай до них належать задишка або епізоди кашлю 3-4 рази протягом року, оборотність обструкції, а саме поліпшення після інгаляції сальбутамолу, наявність інших проявів алергії у пацієнта та атопії у його родичів, – каже спеціалістка.
Для уточнення діагнозу у дітей старше 5 років та дорослих проводиться спірометрія. Маленьким дітям встановлюють діагноз за клінічними даними та схильністю до алергії.
Також не варто забувати, що Імуноглобулін Е не є показником, що визначає наявність або відсутність астми. Іноді лікарю для встановлення діагнозу може бути необхідно провести дослідження загального аналізу крові та визначити FeNo у повітрі, що видихається.
Лікування бронхіальної астми
Астма – серйозне хронічне захворювання, тому вилікувати бронхіальну астму в домашніх умовах за тиждень чи місяць неможливо.
Курс лікування має призначати лікар. Раннє лікування призводить до стійкої ремісії, а прийом базових препаратів сповільнює прогресування хвороби.
В Україні ліки проти бронхіальної астми можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою за програмою Доступні ліки. Відповідний рецепт можна отримати у лікаря.
Також під час боротьби з астмою варто уникати можливих факторів ризику розвитку астми – подразників, які викликають запалення дихальних шляхів.
Профілактика
Щоб зменшити ризики бронхіальної астми, необхідно:
- підтримувати чистому в домі (прибирати, провітрювати приміщення);
- стежити за рівнем сухості повітря та за потреби зволожувати його;
- у разі появи перших симптомів, необхідно звернутися до лікаря;
- обмежити кількість хімікатів;
- не займатися самолікуванням;
- бути активним.