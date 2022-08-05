В больницах “освобожденного” российскими агрессорами Мариуполя умирает фактически каждый четвертый пациент. Лекарств и медперсонала не хватает.

Как сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, их цинично предлагают купить в аптеках, частично принадлежащих приближенным к Пушилину фирмам, частично – Тернавскому, который отдает часть прибыли криминальным структурам Иващенко (читай Петра Иванова).

“Нормальных” условий в больницах заслуживают только солдаты-оккупанты, а гражданских размещают в коридорах и за неимением персонала фактически бросают в одиночестве. Это и есть причина сверхвысокой смертности.

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В самом плохом состоянии находятся инсулинозависимые люди. Привезенный из России врач-эндокринолог принимает только один раз в неделю, по четвергам, и только в одной больнице. Он сам выдает инсулин в шприцах. Потому везет не всем. О качестве лекарственного средства и его совместимости или о подборе инсулина вообще никто не упоминает. Отсутствует также любой контроль.

Фактически в Мариуполе нет медицины.

Источник: Петро Андрющенко