У лікарнях “визволеного” російськими агресорами Маріуполя помирає фактично кожний четвертий пацієнт. Ліків і медперсоналу не вистачає.

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, їх цинічно пропонують купити в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна фірмам, частково – Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка (читай Петра Іванова).

На “нормальні” умови у лікарнях заслуговують лише солдати-окупанти, а цивільних розміщують по коридорах та через брак персоналу фактично кидають на самоті. Це й є причиною надвисокої смертності.

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У найгіршому стані перебувають інсулінозалежні люди. Привезений з Росії лікар-ендокринолог приймає лише один раз на тиждень, по четвергах, і лише в одній лікарні. Він сам видає інсулін у шприцах. Тому щастить не всім. Про якість лікарського засобу та його сумісність, або про підбір інсуліну взагалі ніхто не згадує. Відсутній також і контроль.

Фактично в Маріуполі медицини немає.

Джерело: Петро Андрющенко