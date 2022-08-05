Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Медицина у Маріуполі: через нестачу медиків і ліків помирає кожний четвертий пацієнт

5 Серпня 2022, 12:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Медицина у Маріуполі: через нестачу медиків і ліків помирає кожний четвертий пацієнт
Джерело: Depositphotos

У лікарнях “визволеного” російськими агресорами Маріуполя помирає фактично кожний четвертий пацієнт. Ліків і медперсоналу не вистачає.

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, їх цинічно пропонують купити в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна фірмам, частково – Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка (читай Петра Іванова).

На “нормальні” умови у лікарнях заслуговують лише солдати-окупанти, а цивільних розміщують по коридорах та через брак персоналу фактично кидають на самоті. Це й є причиною надвисокої смертності.

Зараз дивляться

У найгіршому стані перебувають інсулінозалежні люди. Привезений з Росії лікар-ендокринолог приймає лише один раз на тиждень, по четвергах, і лише в одній лікарні. Він сам видає інсулін у шприцах. Тому щастить не всім. Про якість лікарського засобу та його сумісність, або про підбір інсуліну взагалі ніхто не згадує. Відсутній також і контроль.

Читайте також:
мариупольПоїхали навіть медики з депресивних регіонів РФ: Маріуполь повністю залишився без лікарів

Фактично в Маріуполі медицини немає.

Джерело: Петро Андрющенко

Теги
Медицина
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь