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Мексика одобрила к использованию кубинскую вакцину от коронавируса

30 декабря 2021, 08:37
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
вакцинація
Источник: Depositphotos

В Мексике разрешили использовать кубинскую вакцину против коронавируса Abdala.

Вещество получило одобрение местного медицинского регулятора до того, как такое решение было принято специалистами Всемирной организации здравоохранения.

Орган издал благоприятное техническое заключение, отметили мексиканские эксперты.

Сама же страна-производитель Куба сообщила, что ее вакцина на основе белка имеет эффективность в борьбе с вирусом более 90%.

Вообще в Кубе создали три отечественных вакцины, все они пока ожидают одобрения ВОЗ.

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020-ого, уже больше года. Разные страны демонстрируют неодинаковые результаты: одним удалось привить большинство населения, другие – отстают. Это зависит от доступа к вакцинам и особенностей организации национальных кампаний по иммунизации.

В то же время в мире идет создание и усовершенствование вакцин, ведь вирус постоянно мутирует, и новые штаммы способны противостоять веществам, как, например, вариант Омикрон.

Источник
Интерфакс-Украина
Теги
Вакцинация , Вакцины , Коронавирус Covid-19 , Мексика
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