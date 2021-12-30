У Мексиці дозволили використовувати кубинську вакцину проти коронавірусу Abdala.

Речовина отримала схвалення місцевого медичного регулятора до того, як таке рішення ухвалили фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Орган видав сприятливий технічний висновок, зазначили мексиканські експерти.

Сама ж країна-виробник Куба повідомила, що її вакцина на основі білка має ефективність у боротьбі з вірусом понад 90%.

Взагалі у Кубі створили три вітчизняні вакцини, усі вони поки що очікують схвалення ВООЗ.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020-ого, уже понад рік. Різні країни демонструють неоднакові резжультати: одним вдалося щепити більшість населення, інші – пасуть задніх. Це залежить від доступу до вакцини та особливостей організації національних кампанії з імунізації.

Водночас у світі триває створення та вдосконалення вакцин, адже вірус постійно мутує, і нові штами здатні протистояти речовинам, як, наприклад, варіант Омікрон.