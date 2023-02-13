Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф развеивает мифы, возникшие в воображении людей.

Миф. Дефибриллятор используется для перезапуска остановленного сердца.

Одним из ошибочных представлений об использовании дефибрилляторов состоит в том, что их основное предназначение – перезапустить сердце после его полной остановки. Это неверно.

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Назначение дефибриллятора состоит в том, чтобы в первую очередь выявить какие-либо необычные или нестабильные сердечные ритмы. Если эти нерегулярные ритмы обнаружены, дефибриллятор пришлет разряд к сердцу, чтобы вернуть его к нормальному ритму.

Миф. Чтобы пользоваться дефибриллятором, нужно пройти обучение.

Большинство современных дефибрилляторов сконструированы таким образом, что ими может легко пользоваться кто-либо в экстренных ситуациях (даже те, кто никогда раньше не пользовался дефибриллятором и не проходил никаких тренировок). Многие АЗД предоставляют пользователю точные словесные и визуальные подсказки, указывающие, что делать на протяжении всего процесса реанимации.

Миф. Дефибриллятор может ударить током, если использовать его во влажных условиях.

Очень маловероятно, что дефибриллятор совершит разряд в слишком влажных условиях, например, если пациент потерял сознание под дождем и не был перемещен в сухое место.

Медики рекомендуют сначала перенести пациента в сухое место и попытаться высушить его с помощью полотенца или любого другого подручного средства, находящегося под рукой. Маловероятно, что наклейки электродов должным образом прилегать к грудной клетке пациента, если участок будет слишком влажным.

Миф. Разряд будет предоставлен тогда, когда он действительно не нужен.

Дефибриллятор сначала оценивает работу сердца, чтобы увидеть, есть ли нерегулярный сердечный ритм, определяющий, нужен ли разряд. Сегодня дефибрилляторы используют самые современные технологии для тщательной оценки сердца пациента, поэтому случай неправильно диагностированного разряда крайне маловероятен.

Источник: ЦЭМП