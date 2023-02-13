Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розвіює міфи, які виникли в уяві людей.

Міф. Дефібрилятор використовується для перезапуску зупиненого серця.

Одним з помилкових уявлень щодо використання дефібриляторів полягає в тому, що їх основне призначення – перезапустити серце після його повної зупинки. Це невірно.

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Призначення дефібрилятора полягає в тому, щоб в першу чергу виявити будь-які незвичні або нестабільні серцеві ритми. Якщо ці нерегулярні ритми виявлені, дефібрилятор надішле розряд до серця, аби повернути його до нормального ритму.

Міф. Щоб користуватися дефібрилятором, потрібно пройти навчання.

Більшість сучасних дефібриляторів сконструйовані таким чином, що ними може легко користуватися будь-хто в екстрених ситуаціях (навіть ті, хто ніколи раніше не користувався дефібрилятором і не проходив жодних тренувань). Багато АЗД надають користувачеві точні словесні та візуальні підказки, які вказують, що робити протягом усього процесу реанімації.

Міф. Дефібрилятор може вдарити струмом, якщо використовувати його у вологих умовах.

Дуже малоймовірно, що дефібрилятор здійснить розряд у занадто вологих умовах, наприклад, якщо пацієнт знепритомнів під дощем і не був переміщений в сухе місце.

Медики рекомендують спочатку перенести пацієнта в сухе місце і спробувати висушити його за допомогою рушника або будь-якого іншого підручного засобу, який є під рукою. Малоймовірно, що наліпки електродів будуть належним чином прилягати до грудної клітки пацієнта, якщо ділянка буде занадто вологою.

Міф. Розряд буде наданий тоді, коли він насправді не потрібен.

Дефібрилятор спочатку оцінює роботу серця, щоб побачити, чи є нерегулярний серцевий ритм, який визначає, чи потрібен розряд. Сьогодні дефібрилятори використовують найсучасніші технології для ретельної оцінки серця пацієнта, тому випадок неправильно діагностованого розряду вкрай малоймовірний.

Джерело: ЦЕМП