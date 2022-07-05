Министерство здравоохранения Украины развенчало некоторые особо популярные мифы, которые активно распространяет кремлевская пропаганда. В частности, речь идет о якобы трансплантации органов детей из Мариуполя и версии происхождения обезьяньей оспы.

Дезинформация: продажа детей на органы и химическое оружие в Мариуполе

В фокусе российских медиа оказалась якобы деятельность Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Мариуполе до того, как город уничтожили, а потом оккупировали российские войска.

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Сначала сообщалось, что на базе МККК нашли медицинские карточки сотен детей, у которых искали здоровые внутренние органы, мол, для “черных трансплантаций”.

Впоследствии сообщили, что в Мариуполе с 2019 года готовились к украинским провокациям с химическим оружием, потому что на базе МККК нашли планы тренировок по защите от химоружия.

Как на самом деле

В МККК заявили, что организация не собирает медицинские карточки детей и не причастна к торговле органами, как намекают в фейковых сообщениях. В мариупольском офисе Комитета не было медицинских карт детей.

Тренировки защите в условиях химической опасности не доказывают, что в Мариуполе готовились применить химическое оружие.

Дело в том, что Красный Крест присутствует во многих странах, пострадавших от вооруженных конфликтов, поэтому вполне оправдано, что организация готовит своих работников к работе в чрезвычайных условиях, в частности, химической атаке.

Дезинформация: ВСУ якобы взорвали цистерну с азотной кислотой, чтобы отравить города Рубежное и Кременная Луганской области

Еще один распространенный нарратив российской пропаганды — обвинять Украину в химических атаках. В этот раз российские СМИ заявили, что 31 мая 2022 года ВСУ во время отступления взорвали цистерну с азотной кислотой на заводе Азот в Северодонецке. Это якобы было сделано с расчетом на то, чтобы вредные выбросы ветер отнес в сторону населенных пунктов Рубежное и Кременная Луганской области и отравить людей.

Как на самом деле

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 31 мая сообщил, что РФ попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе и призвал жителей области не выходить из укрытий и подготовить защитные маски. Предупреждение касалось жителей всей области, а не только городов Рубежное и Кременная.

Утечка кислоты произошла вечером 31 мая. Согласно данным метеокарты, вечером 31 мая ветер дул в северо-восточном, восточном, юго-восточном направлениях от Северодонецка, тогда как Рубежное и Кременная расположены к северо-западу от Северодонецка. Таким образом, ветер не мог снести вредные выбросы в сторону этих населенных пунктов.

Дезинформация: обезьяна оспа – это побочный эффект от вакцины от Pfizer-BioNTech

Начали появляться сообщения, что обезьянью оспу якобы придумали для того, чтобы скрыть осложнения после вакцины от Pfizer-BioNTech.

Как на самом деле

Обезьяна оспа это реальное заболевание, возникающее вследствие заражения вирусом, а не по причине аутоиммунных сбоев, в том числе и после вакцинации.

Кроме того, есть различия между симптомами обезьяньей оспы и аутоиммунными буллезными заболеваниями. На начальном этапе обезьяньей оспы больной человек ощущает лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, озноб, тогда как симптомы буллезных заболеваний в основном ограничены поражениями кожи.

И обезьянью оспу, и аутоиммунные буллезные заболевания можно диагностировать с помощью тестов. В случае оспы это ПЦР-тест, в случае аутоиммунного заболевания – прямая иммунофлюоресценция (химический тест кусочка пораженной кожи) или анализ крови.

Буллезные заболевания — группа генетически и клинически гетерогенных заболеваний, характеризующаяся образованием пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках.