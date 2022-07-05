Міністерство охорони здоров’я України розвінчало деякі особливо популярні міфи, які активно поширює кремлівська пропаганда. Зокрема, мова йде про нібито трансплантацію органів дітей з Маріуполя і версії походження мавпячої віспи.

Дезінформація: продаж дітей на органи і хімічна зброя в Маріуполі

У фокусі російських медіа опинилася нібито діяльність Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Маріуполі до того, як місто знищили, а потім окупували російські війська.

Зараз дивляться

Спочатку повідомлялося, що на базі МКЧХ знайшли медичні картки сотень дітей, у яких шукали здорові внутрішні органи, мовляв, для “чорних трансплантацій”.

Згодом повідомили, що в Маріуполі з 2019 року готувалися до українських провокацій з хімічною зброєю, бо на базі МКЧХ знайшли плани тренувань із захисту від хімзброї.

Як насправді

У МКЧХ заявили, що організація не збирає медичні картки дітей і не причетна до торгівлі органами, як натякають у фейкових повідомленнях. У Маріупольському офісі Комітету не було медичних карт дітей.

Тренування захисту в умовах хімічної небезпеки не доводять, що в Маріуполі готувалися застосувати хімічну зброю.

Справа в тому, що Червоний Хрест присутній у багатьох країнах, які постраждали від збройних конфліктів, тому цілком виправдано, що організація готує своїх працівників до роботи в надзвичайних умовах, зокрема, при хімічній атаці.

Дезінформація: ЗСУ нібито підірвали цистерну з азотною кислотою, щоб отруїти міста Рубіжне та Кремінна Луганської області

Ще один поширений наратив російської пропаганди — звинувачувати Україну в хімічних атаках. Цього разу російські ЗМІ заявили, що 31 травня 2022 року ЗСУ під час відступу підірвали цистерну з азотною кислотою на заводі Азот у Сєвєродонецьку.

Це нібито було зроблено з розрахунком на те, щоб шкідливі викиди вітер відніс у бік населених пунктів Рубіжне і Кремінна Луганської області і отруїти людей.

Як насправді

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 31 травня повідомив, що РФ потрапили в цистерну з азотною кислотою на хімзаводі і закликав жителів області не виходити з укриттів і підготувати захисні маски. Попередження стосувалося жителів всієї області, а не тільки міст Рубіжне та Кремінна.

Витік кислоти стався ввечері 31 травня. Згідно з даними метеокарти, ввечері 31 травня вітер дув у північно-східному, східному, південно-східному напрямках від Сєвєродонецька, тоді як Рубіжне і Кремінна розташовані на північний захід від Сєвєродонецька. Таким чином, вітер не міг знести шкідливі викиди у бік цих населених пунктів.

Дезінформація: мавпа віспа є побічним ефектом вакцини від Pfizer-BioNTech

Почали з’являтися повідомлення, що мавпячу віспу нібито придумали для того, щоб приховати ускладнення після вакцини від Pfizer-BioNTech.

Як насправді

Мавпа віспа це реальне захворювання, що виникає внаслідок зараження вірусом, а не через аутоімунні збої, в тому числі і після вакцинації.

Крім того, є відмінності між симптомами мавпячої віспи і аутоімунними бульозними захворюваннями. На початковому етапі мавпячої віспи хвора людина відчуває лихоманку, головний біль, болі в м’язах і спині, озноб, тоді як симптоми бульозних захворювань в основному обмежені ураженнями шкіри.

І мавпячу віспу, і аутоімунні бульозні захворювання можна діагностувати за допомогою тестів. У разі віспи це ПЛР-тест, в разі аутоімунного захворювання – пряма імунофлюоресценція (хімічний тест шматочка ураженої шкіри) або аналіз крові.

Бульозні захворювання – група генетично і клінічно гетерогенних захворювань, що характеризується утворенням бульбашок і ерозій на шкірі і слизових оболонках.