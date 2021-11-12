В Центре детской гинекологии Львовской областной клинической больницы Охматдет 14-летней девочке удалили трехкилограммовую опухоль яичника.

Девочка с 9 лет болеет лейкемией. Все эти годы она проходила и лучевую, и химиотерапию. В Италии ей производили пересадку костного мозга. Сейчас она находится в ремиссии.

Поскольку во время лечения девочка прошла курс гормонального лечения, то, вероятно, это и стимулировало рост опухоли в яичнике.

В разных клиниках, куда обращались родители, им рекомендовали только следить за кистой. Однако новообразование быстро увеличилось и достигло гигантских размеров.

Никаких симптомов девочка не испытывала, только увеличился мешающий живот. Кроме того, все в семье беспокоились, что будет дальше?

Детский гинеколог, д.м.н. Элина Чайковская решила не откладывать операцию, которую выполнили малоинвазивным методом, то есть через маленькие проколы.

Хирурги извлекли из опухоли около трех литров жидкости и большую капсулу опухоли.

Когда девочка проснулась после наркоза, она была удивлена ​​тем, что похудела. Минус три килограмма – это заметно. А еще у девочки есть мечта в будущем родить детей.

– Ситуация была непростой, ведь гигантское образование в яичнике было бомбой и уже даже не замедленного действия, – рассказала Элина Чайковская. – компрессия окружающих органов и вероятность злокачественной трансформации самой опухоли требовали быстрого реагирования.

Все запланированное врачами удалось сделать во время операции. Девочку ждет еще долгий процесс реабилитации репродуктивной функции, отметила детский гинеколог.

Пациентка уже уехала домой. Врачи говорят, что в этом году это уже второй такой случай.

Во Львовской области 4-летняя девочка засунула руку в электроизмельчитель и повредила пальцы.

Ребенку понадобилась аэромедицинская эвакуация, его оперативно доставили в операционную больницу, где хирурги более четырех часов пытались спасти ему травмированные пальцы.

Источник: ЛОКБ Охматдет