Дівчинка з 9 років хворіє на лейкемію. Всі ці роки вона проходила і променеву, і хіміотерапію. В Італії їй робили пересадку кісткового мозку. Зараз вона у ремісії.

Оскільки під час лікування дівчинка пройшла курс гормонального лікування, то ймовірно це й стимулювало ріст пухлини у яєчнику.

У різних клініках, куди зверталися батьки, їм рекомендували лише стежити за кістою. Проте, новоутворення швидко збільшилося і досягло гігантських розмірів.

Ніяких симптомів дівчинка не відчувала, лише збільшився живіт, який заважав. Крім того, всі в родині тривожилися, що буде далі?

Дитячий гінеколог, д.м.н. Еліна Чайківська вирішила не відтерміновувати операцію, яку виконали малоінвазивним методом, тобто через маленькі проколи.

Хірурги витягнули з пухлини близько трьох літрів рідини і велику капсулу пухлини.

Коли дівчинка прокинулася після наркозу, вона була здивована тим, що схудла. Мінус три кілограми – це помітно. А ще у дівчинки є мрія – у майбутному народити дітей.

– Ситуація була непростою, адже гігантське утворення в яєчнику було бомбою і вже навіть не сповільненої дії, – розповіла Еліна Чайківська. – Компресія навколишніх органів і ймовірність злоякісної трансформації самої пухлини вимагали швидкого реагування.

Усе заплановане лікарями вдалося зробити під час операції. На дівчинку чекає ще довгий процес реабілітації репродуктивної функції, зазначила дитячий гінеколог .

Пацієнтка уже поїхала додому. Лікарі кажуть, що цього року, це вже другий такий випадок.

У Львівській області 4-річна дівчинка засунула руку до електросічкарні та пошкодила пальці.

Дитині знадобилася аеромедична евакуація, її оперативно доправили до операційної лікарні, де хірурги понад чотири години намагалися врятувати їй травмовані пальці.

Джерело: ЛОКЛ Охматдит