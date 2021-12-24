В течение этой недели в Киеве из-за переохлаждения или обморожения пострадали шесть человек. Их направили в соответствующие службы для оказания помощи.

— В течение 20-23 декабря с переохлаждением к нам обратилось 4 человека, с обморожением — 2, — отметила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

Из-за гололеда, сообщила Наталья Вишневская в течение 20-21 декабря в Киеве травмировалось 150 человек.

Из-за того, что дворники не успевают убирать снег, в городе на тротуарах образуются катки. Люди падают и получают травмы. Минздрав и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, чтобы избежать травматизма, советуют украинцам быть осторожными на улице и соблюдать простые рекомендации: ходить медленно, маленькими шагами, смотреть, куда ступаете, обходить ледовые дорожки, не наступать на куски льда.

Беременным не стоит выходить из дома без сопровождения, а пожилым людям лучше взять палочку, или одеть на обувь ледоступы.