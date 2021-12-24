Протягом цього тижня у Києві через переохолодження або обмороження постраждало шестеро осіб. Їх направили до відповідних служб для надання допомоги.

– Протягом 20-23 грудня, з переохолодженням до нас звернулося 4 особи, з обмороженням — 2, — зазначила керівниця прес-служби Департаменту охорони здоров’я КМДА Наталія Вишневська.

Через ожеледицю, повідомила Наталія Вишневська протягом 20-21 грудня у Києві травмувалося 150 людей.

Через те, що двірники не встигають прибирати сніг, у місті на тротуарах утворюються ковзанки. Люди падають та отримують травми. МОЗ та Державна служба України з надзвичайних ситуацій, щоб уникнути травматизму, радять українцям бути обережними на вулиці та дотримуватися простих рекомендацій: ходити повільно, маленькими кроками, дивитися, куди ступаєте, обходити льодові доріжки, не наступати на шматки льоду.

Вагітним не варто виходити з дому без супроводу, а літнім людям краще взяти паличку, або ж одягти на взуття льодоступи.