При коронавирусе может возникнуть множество осложнений, но самым серьезным и частым является тромбоз. Это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Чаще всего тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие. Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии потенциально могут привести к смерти.

Симптомы тромбоза:

боль и/или чувствительность в икре или бедре;

отек ноги стопы или лодыжки;

покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

Одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

Факторы риска: курение, употребление противозачаточных таблеток, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, ожирение, беременность, употребление алкоголя и тому подобное.

Также к факторам образования тромбов относится длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

В Минздраве утверждают, что все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертываемости крови, которое приводит к образованию тромбов, у больных коронавирусом. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии была у более чем половины умерших вследствие Covid-19.

Еще одно исследование, проведенное во Франции и Нидерландах, свидетельствует, что около 20-30% пациентов, которые тяжело перенесли коронавірусну болезнь, имеют тромботические осложнения.

Несмотря на то, что вопрос образования тромбов у больных Covid-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики доказательны и известны врачам. В любом случае тромбоз у больных коронавирусом — достаточно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека.