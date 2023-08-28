После года реабилитации в США, Наталья и двойняшки Яна и Ярослав Степаненко вернулись в Украину. Втроем они планируют посетить Львовскую больницу 29 августа, где встретятся со своими спасителями и поделятся планами на будущее.

В прошлом году эта семья стала символом свободы и отваги. Во время ракетного обстрела Краматорска Наталья потеряла одну ногу, а Яна — обе. После реабилитации в США, где Яна восстановила способность ходить, семья вернулась домой.

Сегодня семья выбрала Львов своим новым жильем. Яна стала лицом благотворительной кампании по сбору средств на реабилитационное отделение для детей в местной больнице. Новый этап жизни семьи Степаненко — это не только их победа, но и вдохновение для всех нас.

Источник: Несокрушимые

Фото: Несокрушимые