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Можуть ходити: мати і донька, що постраждали від удару по Краматорську, повернулись в Україну з США

28 Серпня 2023, 19:21
Ольга Боднарчук редактор
Можуть ходити: мати і донька, що постраждали від удару по Краматорську, повернулись в Україну з США

Після року реабілітації в США, Наталя та двійнята Яна і Ярослав Степаненки повернулися до України. Утрьох вони планують відвідати Львівську лікарню 29 серпня, де зустрінуться зі своїми рятівниками й поділяться планами на майбутнє.

Минулого року ця родина стала символом волі та відваги. Під час ракетного обстрілу Краматорська Наталя втратила одну ногу, а Яна – обидві. Після реабілітації у США, де Яна відновила здатність ходити, родина повернулася додому.

Сьогодні родина обрала Львів своїм новим житлом. Яна стала обличчям благодійної кампанії зі збору коштів на реабілітаційне відділення для дітей у місцевій лікарні. Новий етап життя родини Степаненків – це не лише їхня перемога, а й натхнення для всіх нас.

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Джерело: Незламні

Фото: Незламні

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реабілітація США
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