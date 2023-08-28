Після року реабілітації в США, Наталя та двійнята Яна і Ярослав Степаненки повернулися до України. Утрьох вони планують відвідати Львівську лікарню 29 серпня, де зустрінуться зі своїми рятівниками й поділяться планами на майбутнє.

Минулого року ця родина стала символом волі та відваги. Під час ракетного обстрілу Краматорська Наталя втратила одну ногу, а Яна – обидві. Після реабілітації у США, де Яна відновила здатність ходити, родина повернулася додому.

Сьогодні родина обрала Львів своїм новим житлом. Яна стала обличчям благодійної кампанії зі збору коштів на реабілітаційне відділення для дітей у місцевій лікарні. Новий етап життя родини Степаненків – це не лише їхня перемога, а й натхнення для всіх нас.

Джерело: Незламні

Фото: Незламні