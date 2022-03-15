Правительством Украины принято постановление, которым внесены изменения в Правила пересечения границы людьми с инвалидностью и лицами, которые их сопровождают. Нормативный акт будет действовать в период военного положения в стране.

Согласно внесенным изменениям, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересекать государственную границу Украины при наличии одного из таких документов:

справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

справки для получения льгот лицами с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию или социальную помощь.

Кроме того, согласно постановлению, вместе с каждым человеком с инвалидностью I i II группы, который нуждается в постоянном уходе, разрешено пересекать границу одному из членов семьи первой степени родства, который достиг 18-летнего возраста или другому лицу, которое достигло 18-летнего возраста и осуществляет соответствующий уход️.

Документом, который подтверждает осуществление ухода в этом случае может быть удостоверение, справка о получении компенсации (пособия, надбавки) на уход.

Также человека с инвалидностью, который признан недееспособным или ограничен в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста.

Стоит отметить, что упрощенная процедура пересечения границы этой категорией лиц была принята, чтобы не подвергать людей опасности и помочь как можно быстрее пересекать границу.

Пограничники просят граждан подробно ознакомиться с принятыми изменениями, чтобы заблаговременно подготовить все необходимые документы в случае необходимости пересечь границу.