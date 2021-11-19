В Днепропетровской области смертность от коронавируса почти в два раза выше за любую другую область Украины.

Об этом рассказал аналитик Евгений Истребин в социальных сетях. Только за прошлые сутки, 18 ноября, в регионе умерло 98 пациентов с Covid-19. Это почти вдвое больше, чем в Киеве (41) или Киевской области (45).

— Я не хочу строить версии и писать предположения, я просто вам показываю официальную статистику смертей от коронавируса, — отметил он.

По данным Минздрава, Днепропетровская область сейчас находится в красной зоне эпидемической опасности. По состоянию на 19 ноября уровень госпитализаций с коронавирусом в области составляет 71,5, при норме — менее 60.

Если говорить о заболеваемости, то в регионе этот показатель составляет 786, при норме менее чем 75 на 100 тыс. населения.

За сутки в Украине зафиксировали 20 050 новых случаев коронавируса. Победить болезнь удалось 22 304 людям, а умерли – 725 пациентов. Больше всего больных зарегистрировали в Днепропетровской (1 943), Запорожской (1 187) и Донецкой (1 057) областях. Подробную статистику коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Евгений Истребин