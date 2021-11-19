У Дніпропетровській області смертність від коронавірусу майже вдвічі вища за будь-яку іншу область України.

Про це розповів аналітик Євген Істребін у соціальних мережах. Лише за минулу добу, 18 листопада, в регіоні померло 98 пацієнтів з Covid-19. Це майже удвічі більше, ніж у Києві (41) чи Київській області (45).

– Я не хочу будувати версії та писати припущення, я просто вам показую офіційну статистику смертей від коронавірусу, – зазначив він.

За даними МОЗ, Дніпропетровська область нині перебуває у червоній зоні епідемічної небезпеки. Станом на 19 листопада рівень госпіталізацій з коронавірусом в області становить 71,5, за норми – менше ніж 60.

Щодо захворюваності, то у регіоні цей показник становить 786, за норми менш ніж 75 на 100 тис. населення.

За добу в Україні зафіксували 20 050 нових випадків коронавірусу. Перемогти хворобу вдалося 22 304 людям, а померли – 725 пацієнтів. Найбільше хворих зареєстрували у Дніпропетровській (1 943), Запорізькій (1 187) та Донецькій (1 057) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Євген Істребін