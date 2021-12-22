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На два дня: все центры вакцинации в Украине будут закрыты

22 декабря 2021, 15:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

На целых два дня по всей Украине прекратят работу центры вакцинации от коронавирусной инфекции. Произойдет это 1 и 2 января нового, 2022 года, когда вся страна будет отдыхать после веселья и праздничных застолий. Медики, которые делают нам прививки от смертельно опасного вируса, не станут исключением.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, начиная уже с 3 января все пункты и центры Covid-прививок откроются в обычное время.

Напомним, что экспертами-эпидемиологами уже сформулирован прогноз о том, как будет развиваться пандемия в 2022 году.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , Новый год , Прививка
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