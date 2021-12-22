На целых два дня по всей Украине прекратят работу центры вакцинации от коронавирусной инфекции. Произойдет это 1 и 2 января нового, 2022 года, когда вся страна будет отдыхать после веселья и праздничных застолий. Медики, которые делают нам прививки от смертельно опасного вируса, не станут исключением.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, начиная уже с 3 января все пункты и центры Covid-прививок откроются в обычное время.

Напомним, что экспертами-эпидемиологами уже сформулирован прогноз о том, как будет развиваться пандемия в 2022 году.