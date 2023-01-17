Львовские профессионалы экстренной медицинской помощи не прекращают доставлять за границу специальным эвакуационным автобусом Анна пациентов с минно-взрывными травмами. На этот раз в хаб аэропорта польского города Ряшева перевезли четырех своих подопечных.

Об этом на своей странице в Facebook написали сотрудники Львовского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф.

Сейчас смотрят

— У него на руке аппарат внешней фиксации. Он улыбается и просит сфотографировать. На заставке телефона фото дочери. Говорит, как вернется с лечения, сразу же на фронт, потому что “кто же защитит эти глазки?», — пишут медики об одном из своих пациентов.

Рядом с раненым воином — медицинский работник. Как отмечают авторы поста, это молодая, очень красива, безумно уставшая женщина. Он внимательно следит за показаниями аппаратуры, подключенной к пациенту.

— Проезжаем мимо автобуса, стоящего на обочине. Оттуда вышли люди, машут нам. А наши пациенты подняли заслонки на окнах и складывают пальцы в сердечки, — делятся впечатлениями медики.

И констатируют: чтобы воевать, нужна любовь к своим вместо ненависти к врагу. Тогда все получается. Нас такому специально не учили, однако у сильных, мужественных, неутомимых украинцев это понимание — на уровне подсознания.

Источник: Львовский областной центр медицины катастроф