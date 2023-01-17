Львівські професіонали екстреної медичної допомоги не припиняють доставляти за кордон спеціальним евакуаційним автобусом пацієнтів з мінно-вибуховими травмами. Цього разу в хаб аеропорту польського міста Ряшева перевезли чотирьох своїх підопічних.

Про це на своїй сторінці у Facebook написали співробітники Львівського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф.

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– У нього на руці апарат зовнішньої фіксації. Він посміхається і просить сфотографувати. На заставці телефону фото дочки. Каже, як повернеться з лікування, відразу ж на фронт ,тому що “хто ж захистить ці очі?”,- пишуть медики про одного зі своїх пацієнтів.

Поруч з пораненим воїном – медичний працівник. Як зазначають автори поста, це молода, дуже красива, дуже втомлена жінка. Він уважно стежить за показаннями апаратури, підключеної до пацієнта.

– Проїжджаємо повз автобус, що стоїть на узбіччі. Звідти вийшли люди, махають нам. А наші пацієнти підняли заслінки на вікнах і складають пальці в сердечка, – діляться враженнями медики.

І констатують: щоб воювати, потрібна любов до своїх замість ненависті до ворога. Тоді все виходить. Нас такому спеціально не вчили, проте у сильних, мужніх, невтомних українців це розуміння – на рівні підсвідомості.

Джерело: Львівський обласний центр медицини катастроф