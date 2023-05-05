3 мая, во время вражеского обстрела Херсона, погиб врач с более чем 40-летним стажем Александр Моргунов. Об этом с глубокой скорбью сообщили его коллеги-медики из Херсонского областного онкологического диспансера на своей странице в Facebook.

— Более сорока лет своей жизни он посвятил медицине, участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС, 32 года работал в диспансере сначала врачом-онкогинекологом, а с 2006 года в должности заведующего отделением, — пишут медики.

По их словам, на счету Александра Моргунова тысячи выполненных операций, десятки тысяч спасенных жизней и вылеченных пациенток.

Коллеги Александра Александровича отмечают, что в их памяти он навсегда останется профессионалом своего дела, наставником молодежи, надежным и ответственным коллегой, милосердным врачом, добрым товарищем.

Медики выражают искренние соболезнования семье погибшего врача. Светлая и вечная память.

Источник: Херсонский ООД