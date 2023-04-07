Сегодня, 7 апреля, россияне обстреляли машину скорой помощи, которая ехала по вызову в Берислав Херсонской области.

Медики живы, но получили тяжелые ранения.

У фельдшера Натальи Танянской – огнестрельный перелом обеих костей левой голени, перелом кости правой голени. Женщина сейчас находится в тяжелом состоянии.

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Второй медик, Александр Козачук, получил осколочные ранения мягких тканей. Его состояние средней тяжести.

— Враг продолжает наносить террористические атаки по мирным жителям. Гаага ждет и дождется! – указано в сообщении Минздрава.

Детальнее об обстреле Берислава 7 апреля читайте здесь.

Россияне постоянно обстреливают гражданскую инфраструктуру и медицинские учреждения. По данным Всемирного банка, враг разрушил медицинские учреждения в Украине на сумму более $2,5 млрд.

Повреждены по меньшей мере 978 медучреждений, уничтожено 650 скорых и по меньшей мере 596 аптек.