Сьогодні, 7 квітня, росіяни обстріляли машину швидкої допомоги, яка їхала на виклик у Берислав, що на Херсонщині.

Медикі живі, але зазнали важких поранень.

У фельдшера Наталі Танянської – вогнепальний перелом обох кісток лівої гомілки, перелом кістки правої гомілки. Жінка зараз у тяжкому стані.

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Другий медик, Олександр Козачук, дістав осколкові поранення м’яких тканин. Його стан середньої важкості.

– Ворог продовжує завдавати терористичних атак по мирних жителях. Гаага чекає і дочекається! – йдеться у повідомленні МОЗ.

Детальніше про обстріл Берислава 7 квітня читайте тут.

Росіяни постійно обстрілюють цивільну інфраструктуру та медичні заклади. За даними Світового банку, ворог зруйнував медичні заклади в Україні на суму понад $2,5 млрд.

Пошкоджено щонайменше 978 медзакладів, знищено 650 швидких і щонайменше 596 аптек.