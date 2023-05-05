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На його рахунку – десятки врятованих життів: під час обстрілу Херсона загинув лікар

5 Травня 2023, 14:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
На його рахунку – десятки врятованих життів: під час обстрілу Херсона загинув лікар

3 травня, під час ворожого обстрілу Херсона, загинув лікар із понад 40-річним стажем Олександр Моргунов. Про це з глибоким сумом повідомили його колеги-медики з Херсонського обласного онкологічного диспансеру на своїй сторінці у Facebook.

– Понад сорок років свого життя він присвятив медицині, брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, 32 роки працював у диспансері спочатку лікарем-онкогінекологом, а з 2006 року – на посаді завідувача відділення, – пишуть медики.

За їхніми словами, на рахунку Олександра Моргунова – тисячі виконаних операцій, десятки тисяч врятованих життів і вилікуваних пацієнток.

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Колеги Олександра Олександровича зазначають, що в їхній пам’яті він назавжди залишиться професіоналом своєї справи, наставником молоді, надійним і відповідальним колегою, милосердним лікарем, добрим товаришем.

Медики висловлюють щирі співчуття родині загиблого лікаря. Світла і вічна пам’ять.

Джерело: Херсонський ООД

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Війна в Україні Медики Ракетні удари Росії Смерть Херсон
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