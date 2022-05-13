В Луганской области кадыровцы в оккупированном Рубежном присвоили лучшее инфекционное отделение области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Невежественные убийцы, якобы случайно, нашли “заброшенный” корпус больницы в Рубежном и — о чудо — она оказалась напичкана современным дорогостоящим оборудованием и имела большие запасы иностранных лекарств. Все это злые украинцы прятали от своих граждан, — отметил он.

По его словам, захватчики починили электричество в отделении с помощью генератора медучреждения.

Гайдай добавил, что кроме государственной поддержки инфекционное отделение в течение последних лет помогало совершенствовать многие международные организации.

— Мы работали по многим направлениям от оснащенности до комфорта пациентов и врачей. Без преувеличения, одно из лучших инфекционных отделений страны. На пропагандистском видео, оккупанты похвастались, что откроют там госпиталь. На самом же деле, уже демонтируют оборудование, чтобы вывезти в РФ, — рассказал он.

Отметим, что за сутки в Луганской области российские войска разрушили почти 60 домов и мост в Рубежном.

Ранее в Минздраве отмечали, что с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины, в результате прицельных обстрелов были полностью разрушены 40 медицинских учреждений.