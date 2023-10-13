69-летний житель Самборского района Львовской области скончался на второй день после употребления в пищу грибов, которые собрал в лесопосадке вблизи села.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили сотрудники Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

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— 8 октября мужчина потреблял отварные собранные зонтики, лисички, рыжики. На следующий день появились первые симптомы отравления: тошнота, рвота, общая слабость, потеря сознания, — пишут медики.

По словам сотрудников Центра, к вечеру пострадавшего госпитализировали в реанимацию Самборской центральной больницы. К сожалению, уже на вторые сутки мужчина умер от токсического действия ядовитых веществ, содержащихся в грибах.

Отмечается, что кроме пострадавшего, собранные им грибы потребляли еще два человека, с которыми все хорошо.

Во Львовской области это уже вторая смерть после потребления грибов в этом сезоне.

Источник: Львовский ОЦКПБ