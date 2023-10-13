69-річний житель Самбірського району Львівської області помер на другий день після вживання в їжу грибів, які зібрав у лісопосадці поблизу села.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

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– 8 жовтня чоловік споживав відварені зібрані парасольки, лисички, рижики. Наступного дня з’явилися перші симптоми отруєння: нудота, блювання, загальна слабкість, втрата свідомості, – пишуть медики.

За словами співробітників Центру, надвечір потерпілого госпіталізували в реанімацію Самбірської центральної лікарні. На жаль, уже на другу добу чоловік помер від токсичної дії отруйних речовин, що містяться в грибах.

Зазначається, що окрім потерпілого, зібрані ним гриби споживали ще двоє людей, з якими все добре.

У Львівській області це вже друга смерть після споживання грибів у цьому сезоні.

Джерело: Львівський ОЦКПХ