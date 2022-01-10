Гриби знижують ризик розвитку депресії – дослідження

Споживання грибів знижує ризик розвитку депресії.

Науковці зробили такий висновок, спираючись на результати дослідження, під час якого вивчили дані про психічний стан та дієту понад 24 тис. дорослих американців, інформація збиралася у період з 2005 до 2016 року.

Вони припускають, що гриби багаті на калій, що допомагає знизити тривожність, яка призводить до депресії.

Які гриби вживати, немає різниці, говорять дослідники. Проте учасники експерименту їли частіше білі печериці.

Фахівці з обережність інтерпретують результати цього дослідження. Це може бути простою кореляцією. Взаємозв’язок ще потребує додаткового вивчення.

Гриби містять білок, низку вітамінів та корисних мікроелементів. Через це їх рекомендують додавати до раціону.

Проте варто бути обережними – обирати лише перевірені продукти та готувати їх правильно.

Інакше це може призвести до отруєння та інших проблем зі здоров’ям.

Джерело: Science Alert