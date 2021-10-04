Соцмережі восени рясніють фото щасливих грибників із повними кошиками грибів. А в коментарях до них ахи, охи та зітхання заздрісників.

Поговоримо про гриби і ми. У багатьох східних країнах гриби широко використовуються в лікуванні різних хвороб.

Є навіть наука фунготерапія, що займається лікуванням грибами. Fungus – латинська назва гриба. А займаються лікуванням фунготерапевти, такі як Людмила Підгорняк, яка розповіла Фактам ICТV про один цінний грибочок.

– Гриби займають важливе місце в біосфері, їхня роль неоціненна, – сказала Людмила Підгорняк. – А самі вони при цьому мало вивчені. Гриби нагадують рослини, але багато в чому схожі на тварин.

Вчені взагалі виділяють їх в окреме царство. Так і кажуть – царство грибів. Тут є добрі феї – цілющі гриби, злюки – отруйні, інтригани і капосники – гриби, що викликають хвороби рослин, гниття деревини, і взагалі істоти, що живуть на будь-яких предметах.

– Ми поговоримо про цілющі властивості одного з яскравих представників нашого місцевого грибного царства – лисички, – каже фунготерапевт. – Милі, яскраві, смачні та корисні.

Лисички ніколи не бувають червивими. Ви помітили? І не тому, що в них є шкідливі речовини. Навпаки, вони містять хіноманнозу – речовину, яка не дозволяє заводитися ніяким хробакам.

При спробах паразитів залізти в гриб хіноманноза блокує їхні нервові центри, позбавляючи хробаків рухливості. Ця речовина здатна також пошкоджувати мембрани яєць паразитів, припиняючи таким чином їхній розвиток і розмноження. Так само нещадно лисички розправляються з глистами в кишківнику людей і тварин. Але на людський організм хіноманноза так не діє.

Однак це не означає, що якщо кожен день їсти страви з лисичок, то можна позбутися паразитів. Хіноманноза дуже нестійка і руйнується від температурної обробки. Згубна для неї і сіль, тому смажені і відварені, а також солені лисички не допоможуть вигнати гельмінтів.

У цьому разі для лікування використовують порошок із правильно висушених грибів.

Із лисичок готують екстракти, які зручні під час лікування гельмінтозу в дітей.

До 12 років у дітей відсутній фермент, який розщеплює клітковину грибів. А в екстракті клітковини немає, але збережені всі цінні вітаміни, полісахариди і мікроелементи в повному обсязі.

Фахівці створили схеми і для профілактики паразитарних хвороб, де використовуються не тільки лисички, а й інші цілющі гриби.

Завдання таких препаратів – виводити продукти життєдіяльності гельмінтів та інші токсичні речовини, пов’язані з ними.

Ергостерол – ще один компонент лисичок – відновлює ферменти печінки. Лисички застосовуються в лікуванні гепатитів, ожиріння печінки, при гемангіомах печінки.

Траметолінова кислота з лисичок згубна для вірусу гепатиту С.

Доведені також і природні антибіотичні властивості цих милих грибів. Тому екстракти і витяжки з лисичок додають в інші багатокомпонентні препарати.

Лисички знижують рівень цукру при цукровому діабеті, добре впливають на підшлункову залозу.

Ці грибочки містять багато марганцю, необхідного для нормалізації обміну речовин.

Гриб лисичка містить мідь і цинк, вітаміни групи В, що робить його цінним в процесі лікування онкозахворювань. Але без фахівців у цій галузі важко отримати бажаний ефект. Тому тут допоможуть фунготерапевти.

Гриб лисичка покращує роботу слізних залоз, тим самим сприятливо впливаючи на стан слизової очей.

Дивно, але лисички не накопичують у собі радіоактивних речовин і виводять їх із організму людини.

Лисички неймовірно смачні і низькокалорійні. Звичайно, якщо їх не смажити на вершковому маслі, а після цього не тушкувати в сметані. Вони – цінний продукт для вегетаріанців і людей, що дотримуються постів.

Цього року в Україні досхочу білих, лисичок, польських і маслюків, чимало і сироїжок. Та їх треба вміти розпізнавати, щоб до кошика не потрапили отруйні. Головне правило грибника: не знаєш, що то за гриб, – не бери.