Соцсети осенью пестрят фото счастливых грибников с полными корзинами грибов. А в комментариях к ним ахи, охи и вздохи завистников.

Поговорим о грибах и мы. Во многих восточных странах грибы широко используются в лечении различных болезней.

Есть даже наука фунготерапия, занимающаяся лечением грибами. Fungus – латинское название гриба. А занимаются лечением фунготерапевты, такие как Людмила Подгорняк, которая рассказала Фактам ICТV об одном ценном грибочке.

— Грибы занимают важное место в биосфере, их роль неоценима, — сказала Людмила Подгорняк. — А сами они при этом мало изучены. Грибы напоминают растения, но во многом похожи на животных.

Ученые вообще выделяют их в отдельное царство. Да, так и говорят — царство грибов, где есть добрые феи – целебные грибы, злюки – ядовитые, интриганы и пакостники – грибы, вызывающие болезни растений, гниение древесины, и вообще существа, живущие на любых предметах.

— Мы поговорим о целебных свойствах одного из ярких представителей нашего местного грибного царства – лисичках – говорит фунготерапевт. — Милых, ярких, вкусных и полезных.

Лисички никогда не бывают червивыми. Вы заметили? И не потому, что в них есть вредные вещества. Наоборот, они содержат хиноманнозу – вещество, которое не позволяет разводиться никаким червям.

При попытках паразитов залезть в гриб хиноманноза блокирует их нервные центры, лишая червей подвижности. Это вещество способно также повреждать мембраны яйца паразитов, прекращая таким образом их развитие и размножение. Так же беспощадно лисички поступают с глистами в кишечнике человека и животных. Но на человеческий организм такого действия хиноманноза не оказывает.

Однако это не означает, что если каждый день есть блюда из лисичек, то вы избавитесь от паразитов. Хиноманноза очень неустойчива и разрушается при температурной обработке. Губительна для нее и соль, поэтому жареные и отварные, а также соленые лисички не помогут изгнать гельминтов.

В этом случае для лечения используют порошок из правильно высушенных грибов.

Из лисичек готовят экстракты, которые удобны при лечении гельминтоза у детей.

До 12 лет у детей отсутствует фермент, который расщепляет клетчатку грибов. А в экстракте клетчатки нет, но сохранены все ценные витамины, полисахариды и микроэлементы в полном объеме.

Специалисты создали схемы и для профилактики паразитарных болезней, где используются не только лисички, но и другие целебные грибы.

Задача таких препаратов – выводить продукты жизнедеятельности гельминтов и другие токсичные вещества, связанные с ними.

Эргостерол — еще один компонент лисичек — восстанавливает ферменты печени. Лисички применяются влечении гепатитов, ожирения печени, при гемангиомах печени.

Траметолиновая кислота из лисичек убийственна для вируса гепатита С.

Доказаны также и природные антибиотические свойства этих милых грибов. Поэтому экстракты и вытяжки из лисичек добавляют в другие многокомпонентные препараты.

Лисички снижают уровень сахара при сахарном диабете, благотворно влияют на поджелудочную железу.

Эти грибочки содержат много марганца, необходимого для нормализации обмена веществ.

Гриб лисичка содержит медь и цинк, витамины группы В, что делает его ценным в процессе лечения онкозаболеваний. Но без специалистов в этой области трудно получить желаемый эффект. Поэтому здесь помогут фунготерапевты.

Гриб лисичка улучшает работу слезных желез, тем самым благоприятно влияя на состояние слизистой глаз.

Удивительно, но лисички не накапливают в себе радиоактивные вещества и выводят их из организма человека.

Лисички невероятно вкусны и низкокалорийны. Конечно, если их не жарить на сливочном масле, а после этого не тушить в сметане. Они – ценный продукт для вегетарианцев и людей, соблюдающих посты.

В этом году в Украине вдоволь белых, лисичек, польских и маслят, немало и сыроежек. Но их надо уметь распознавать, чтобы в корзину не попали ядовитые. Главное правило грибника: не знаешь, что это за гриб, — не бери.